Alberto Fraga se afasta de Bolsonaro: 'não entendo a falta de sensibilidade dele em relação à morte das pessoas'

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Após 40 anos de amizade, o ex-deputado federal Alberto Fraga (DEM-DF) decidiu se afastar de Jair Bolsonaro por causa do mau gerenciamento da pandemia. "Eu não consigo entender essa falta de sensibilidade do presidente com relação à morte das pessoas", disse o parlamentar, que perdeu a esposa, Mirta, aos 56 anos, por complicações causadas pelo coronavírus. A entrevista foi concedida ao jornal O Estado de S.Paulo.

"Sempre disse que a vacina era importante. E esse era um dos pontos que eu discordava diretamente do Bolsonaro. Eu disse algumas vezes que a economia se recuperava. As vidas não. Isso fez com que, em diversas situações, eu fosse me decepcionando com algumas posturas", complementou.

"Exatamente para não estragar uma amizade de 40 anos eu preferi me afastar, bloqueei ele no WhatsApp. Em hipótese alguma eu posso culpar o presidente pela morte da minha mulher. Nunca insinuei isso, mas achei por bem me afastar, não romper. Sempre fui amigo do Jair Messias Bolsonaro. Nunca fui amigo do presidente".

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE