Alckmin vai também presidir as comissões bilaterais com China, Rússia e Nigéria

247 – Além de assumir o comando do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o vice-presidente Geraldo Alckmin também terá outras missões relevantes no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Alckmin presidirá as comissões bilaterais de concertação de Alto Nível com China, Rússia e Nigéria, em conjunto com seus homólogos. Os colegiados são as principais instâncias de coordenação da relação bilateral entre esses três países", informa a jornalista Andréa Jubé , do Valor Econômico.

Sobre o ministério da Indústria, a indicação de Alckmin é vista com otimismo. "A avaliação é de que o vice-presidente eleito está 'bem afinado' com os objetivos da nova política industrial idealizada pelo futuro presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Além disso, atua em 'sintonia fina' com o futuro presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) Aloizio Mercadante", aponta a reportagem.

