Alcolumbre indica que não pautará ajuda aos estados e manda indireta para Maia: 'agora vai ser na reciprocidade'

247 - Enquanto o Senado discutia um projeto que prorroga por dois anos os contratos temporários de médicos veterinários ligados ao Ministério da Agricultura, nesta terça-feira, 14, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP), foi cobrado pelo senador Jorginho Mello (PL-SC) se havia conversado com Rodrigo Maia (DEM-RJ) sobre projetos já aprovados no Senado ou que aguardavam votação na Câmara dos Deputados.

O deputado do PL é autor do texto que institui o Programa Nacional de Apoio as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que visa o desenvolvimento e fortalecimento dos pequenos negócios. A matéria foi aprovada no Senado na semana passada e não foi pautada para apreciação na Câmara nos próximos dias.

Alcolumbre, entretanto, confundiu-se, acreditando que o senador estava cobrando sobre o projeto aprovado na Câmara na segunda-feira, 13, que dá ajuda financeira aos estados brasileiros durante a pandemia do coronavírus, e respondeu que há havia conversado com Maia e complementou: “Por isso que nós não vamos pautar o projeto que eles aprovaram ontem (segunda). Agora vai ser na reciprocidade”, indicando que não colocará na pauta a ajuda financeira aos estados.

