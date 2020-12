Alcolumbre leva candidato à presidência do Senado para receber bênção de Bolsonaro

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), levou o seu candidato à sucessão no comando da Casa, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), para um encontro com Jair Bolsonaro, que não deve fazer resistência à candidatura do parlamentar edit

247 - O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), levou nesta quinta-feira (24) o seu candidato à sucessão no comando da Casa, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), para um almoço com Jair Bolsonaro (sem partido), no Palácio da Alvorada. Um interlocutor de Alcolumbre definiu o encontro como um gesto de que Bolsonaro não fará resistência à candidatura de Pacheco. A informação foi publicada pelo jornal Folha de S.Paulo.

Uma pessoa familiarizada com as articulações envolvendo a candidatura de Pacheco também afirmou que o encontro foi uma confraternização de Natal a convite de Bolsonaro. O parlamentar ainda não foi oficialmente lançado candidato no Senado.

No começo do mês, auxiliares de Bolsonaro indicavam a preferência dele por um nome do MDB, partido com a maior bancada do Senado e que abriga os líderes do governo no Senado, Fernando Bezerra (PE), e no Congresso, Eduardo Gomes (TO).

