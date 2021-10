Alcolumbre não irá pautar sabatina de André Mendonça no Senado e diz que espera outro nome indicado por Bolsonaro

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre informou o líder do governo na Casa, Fernando Bezerra, que espera outro nome indicado por Bolsonaro para o STF edit

247 - Senadores e ministros de tribunais superiores conversaram com o senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) nos últimos dias e afirmaram que o parlamentar está "determinado" a não pautar a sabatina de André Mendonça na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, a qual preside. A informação foi publicada pela coluna de Igor Gadelha, no site Metrópoles.

O senador deu o seu posicionamento quando conversou com o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE), com quem se encontrou em um jantar na semana passada, em Brasília (DF).

O parlamentar do DEM quer que Jair Bolsonaro retire e faça outra indicação ao Supremo Tribunal Federal (STF).

A indicação de Mendonça está parada no Senado há quase três meses. Ele foi indicado para a vaga do ex-ministro Marco Aurélio Mello em 13 de julho.

