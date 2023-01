Além de preso, Anderson Torres deve ser expulso dos quadros da Polícia Federal

Apoie o 247

247 – O ex-ministro Anderson Torres, que facilitou os ataques terroristas em Brasília e guardava em casa um plano para um golpe de estado , deverá ser preso e expulso da Polícia Federal.

"Delegados da cúpula da Polícia Federal dão como certo que, além de preso, Anderson Torres será expulso da corporação, por conta da omissão diante dos atos golpistas do domingo (8/1) em Brasília.

Ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro e ex-secretário da Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres é delegado de carreira da PF desde 2003; ou seja, há 20 anos", informa o jornalista Igor Gadelha , no Metrópoles.

