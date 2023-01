Alexandre de Moraes defende Luis Felipe Salomão para vaga de Lewandowski no STF

Apoie o 247

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes tem deixado claro nos bastidores que seu favorito para ocupar a vaga que será deixada pelo colega Ricardo Lewandowski na Corte é Luis Felipe Salomão, ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Segundo Bela Megale, do jornal O Globo, ministros do STF dizem que Moraes vê Salomão como o "mais preparado" para assumir a cadeira de Lewandowski, que se aposenta em maio.

Moraes e Salomão se aproximaram nos anos em que atuaram como colegas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

"Atualmente, Salomão é corregedor nacional de Justiça no biênio 2022-2024. Ele desponta como um dos principais articuladores do meio judiciário e tem bom trânsito entre políticos. O magistrado demonstrou força no ano passado, ao conseguir colocar seu candidato, o desembargador Messod Azulay, do Tribunal Regional Federal da 2a Região (TRF-2), como o mais votados na lista quádrupla para integrar o STJ. Em novembro, o então presidente Bolsonaro nomeou Azulay para a corte", explica a jornalista.

Salomão, no entanto, não é consenso no STF. Ministros defendem outros nomes.

