Alexandre de Moraes manda governo Bolsonaro retomar divulgação completa da Covid-19

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou que o governo Bolsonaro retome a divulgação na íntegra dos dados globais sobre o coronavírus no país. A decisão responde ao pedido feito pelos partidos Rede Sustentabilidade e PCdoB edit

247 - O ministro do STF Alexandre de Moraes ordenou a imediata divulgação na íntegra de todos os dados nacionais sobre o coronavírus nos relatórios apresentados pelo ministério da Saúde.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que “desde a semana passada, o governo tem sido alvo de críticas por atrasar a divulgação dos dados sobre a pandemia no Brasil. Além disso, o acumulado deixou de informado e passaram a ser publicados apenas os casos registrados na últimas 24 horas. Moraes, na decisão, mandou o governo retomar a divulgação no formato anterior. Na decisão liminar (provisória), o ministro ordenou que o ministério faça a divulgação "exatamente conforme realizado até 4 de junho". Portanto, sem a alteração anunciada pelo ministério nesta segunda.”

A matéria ainda acrescenta que “mais cedo, o Ministério da Saúde recuou e anunciou que vai manter disponíveis os números acumulados de mortes e de casos confirmados da Covid-19. No entanto, a pasta também confirmou que vai promover uma mudança na divulgação, dando destaque aos dados efetivamente ocorridos nas últimas 24 horas.”

