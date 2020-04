Alexandre de Moraes ordena que delegados de inquéritos das fake news sejam mantidos

Minutos depois do pronunciamento em que Bolsonaro diz que ele é quem manda na PF, o ministro do STF determinou que sejam mantidos os delegados federais que já trabalham nos casos de fake news e manifestações contra a democracia edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes determinou que sejam mantidos os delegados federais que já trabalham nos casos de fake news e manifestações contra a democracia, informou a Globonews.

Moraes comunicou à Polícia Federal que os delegados não podem ser trocados - algo que seria de interesse claro de Bolsonaro.

A decisão foi tomada pouco depois do pronunciamento de Jair Bolsonaro, em que diz que é ele quem manda na Polícia Federal, rebatendo as acusações de Sergio Moro sobre ter interferido no comando da corporação.

