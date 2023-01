Alexandre de Moraes vai ao STF e avalia estragos feitos por bolsonaristas

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, visitou a sede do Supremo nesta quarta edit

247 — O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), visitou a sede do Supremo nesta quarta-feira, 11. Ele avaliou os estragos realizados pela invasão bolsonarista no domingo, 8, que vandalizou o prédio público.

Além da sede do STF, os bolsonaristas também invadiram e vandalizaram o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto, em Brasília.

Veja fotos da visita de Moraes ao STF:

