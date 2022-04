Alexandre de Moraes vota pela condenação e prisão de Daniel Silveira em regime fechado

Moraes defendeu pena de 8 anos e 9 meses de prisão, com início em regime fechado e a perda do mandato e dos direitos políticos edit

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do STF, votou por condenar o deputado Daniel Silveira pelas ameaças que fez contra ministros da corte.

Moraes defendeu ainda pena de 8 anos e 9 meses de prisão, com início em regime fechado e a perda do mandato e dos direitos políticos do parlamentar.

O ministro também propôs pagamento de multa fixada em R$ 212 mil.

