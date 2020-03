Alexandre Frota protocola pedido de impeachment de Bolsonaro

247 - O deputado Alexandre Frota (PSDB-SP) protocolou nesta quinta-feira, 19, na Câmara dos Deputados, o pedido de impeachment de Jair Bolsonaro.

Frota acusa Bolsonaro de praticar crime de Responsabilidade, artigo 85 da Constituição Federal, e atentou contra os poderes Legislativo e Judiciário ao convocar apoiadores para os protestos. O ex-bolsonarista diz também que Bolsonaro cometeu crimes contra a saúde pública ao ignorar a orientação de ficar em isolamento devido ao coronavírus e interagir com seus apoiadores durante a manifestação pró-governo, domingo, em Brasília.

"Entre trapalhadas, pessoais e familiares, desgovernos e crimes de responsabilidade, chegou a hora, nesse momento de desalento do povo brasileiro, de respirar novos ares de esperança, com a possibilidade do afastamento de quem, reconhecidamente e no âmbito mundial, não está à altura das relevantes funções que deveria exercer", diz Frota na peça.

"Apresentamos o pedido de impeachment de Jair Messias Bolsonaro para que todos os brasileiros tenham a esperança de que, após a tempestade que iremos atravessar, virá a bonança. Confio no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal e no povo brasileiro!", acrescenta.