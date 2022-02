Alexandre Silveira, do PSD, toma posse no Senado

Apoie o 247

247 - Primeiro suplente de Antônio Anastasia (PSD-MG), Alexandre Silveira (PSD-MG) tomou posse como senador nesta quarta-feira (2), dia em que o Congresso Nacional retomou as atividades após o recesso parlamentar. Anastasia deixou o Senado para assumir cargo de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). Silveira chegou a ser convidado por Jair Bolsonaro para assumir o posto de líder do governo.

De acordo com o portal G1, após ter sido empossado, Silveira afirmou no plenário do Senado: "disse recentemente ao governo que ele pode contar com este senador para as pautas prioritárias que interessam ao país. Porque o Brasil está sofrendo. Este apoio não significa submissão ideológica, nem a assunção a qualquer cargo".

Silveira só deve definir a questão do convite de Bolsonaro na próxima semana. Ele é aliado do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que, por sua vez, apoiou a indicação de Anastasia ao TCU.

