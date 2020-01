Aliados usaram fundo eleitoral, criticado por Bolsonaro

Pelo menos 15 parlamentares bolsonaristas tiveram parte dos gastos eleitorais em 2018 custeada com dinheiro do fundo eleitora. Ao todo, foram R$ 335,2 mil recebidos, o que representa 17% do total arrecadado pelos então candidatos edit

247 - Indignado com críticas sobre a destinação de R$ 2 bilhões do Orçamento para bancar campanhas, Jair Bolsonaro pediu a apoiadores que não votem em candidatos que utilizam recursos públicos nas eleições. A iniciativa dele, no entanto, pode prejudicar suas articulações políticas. Pelo menos 15 parlamentares bolsonaristas tiveram parte dos gastos eleitorais em 2018 custeada com dinheiro do fundo eleitora. Ao todo, foram R$ 335,2 mil recebidos, o que representa 17% do total arrecadado pelos então candidatos.

Na lista estão os deputados federais e estaduais que pretendem migrar para o Aliança pelo Brasil, inclusive o senador Flávio Bolsonaro (sem partido-RJ),vice-presidente do Aliança pelo Brasil. As estatísticas forma publicadas no jornal O Estado de S.Paulo.

Outros parlamentar são Chris Tonietto (PSL-RJ), deputada Bia Kicis (PSL-DF) e deputado estadual Torino Marques (PSL-ES).

Tonietto afirmou que a verba foi “exclusivamente” para bancar “publicidade em jornais”, mas que ela não vai mais utilizá-lo em campanhas. Bia disse que arrecadou R$ 320 mil – apenas R$ 566 via fundo. Relatou, ainda, que “deixou para trás” mais de R$ 1 milhão a que teria direito ao deixar o Patriota, seu partido na eleição. Marques afirmou que, primeiro, não usou dinheiro do fundo, alegando que os recursos foram apenas para “alguns santinhos e adesivos”.