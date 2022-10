Alinhado a Bolsonaro, PP de Ciro Nogueira pede à Câmara cassação de André Janones

Apoie o 247

247 - Alinhado a Jair Bolsonaro, o Progressistas, partido do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI), apresentou na Câmara dos Deputados por meio de seu presidente, o deputado Cláudio Cajado (PP-BA), um pedido de cassação do mandato do do deputado federal André Janones (Avante-MG) por quebra de decoro parlamentar.

Segundo Andréia Sadi, do g1, "o Progressistas alega que Janones teria divulgado notícias falsas contra o presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL). Na representação o PP cita publicações do deputado do Avante que tratam sobre a aproximação entre Bolsonaro e o senador Fernando Collor (PTB), a visita do presidente a uma cerimônia da maçonaria antes de ser eleito e a frase 'pintou um clima', dita pelo mandatário sobre meninas venezuelanas".

