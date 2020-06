Alvo de ataques bolsonaristas, Ibaneis ironiza: ‘Eles sabem o que é comunismo?’

Após mandar fechar a Esplanada dos Ministérios neste domingo, o governador do DF, Ibaneis Rocha, foi promovido a “comunista” e virou alvo de protestos de bolsonaristas nesta tarde. “Será que eles sabem o que é comunismo?”, ironizou ele edit

247 - Principal aliado de Jair Bolsonaro no Distrito Federal, o governador Ibaneis Rocha mandou fechar a Esplanada dos Ministérios neste domingo, após a Polícia Militar ter desmontado o acampamento dos aloprados bolsonaristas que pregavam o golpe militar e o fechamento do STF e do Congresso.

Por causa da medida, Rocha foi promovido automaticamente a “comunista” e virou alvo de protestos de bolsonaristas nesta tarde e ironizou os aloprados: “Será que eles sabem o que é comunismo?”, disse ele em nota na coluna Radar, da revista Veja.

