Anderson Torres debocha da Justiça e diz que "minuta do golpe" foi escrita por Tiririca

Apoie o 247

ICL

247 – O ex-ministro Anderson Torres, que foi preso por facilitar os atos terroristas de 8 de janeiro, decidiu debochar da Justiça. "A defesa do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do DF Anderson Torres ironizou a 'minuta do golpe' e afirmou que, devido aos 'erros de português', teria sido escrita pelo deputado federal Tiririca (PL)", aponta reportagem do Metrópoles.

“[A minuta], possivelmente, foi feita pelo Tiririca. Tem mais de 50 erros de português”, acusou o advogado Demóstenes Torres. “Aquilo é uma presepada que alguém deixou no Ministério da Justiça e ele levou para casa e ficou por lá. Ele não lembra quem entregou porque não recebe documentos diretamente.”

“Ao começar a ler, já viu que era uma coisa terrível, boba e que não tinha qualquer repercussão. Tanto é que aquilo ficou para ser jogado fora”, completou ao se referir sobre uma possível leitura de Anderson no documento.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.