Guedes prometeu pacotaço econômico, mas não combinou com Bolsonaro, que cancelou o anúncio

247 - Bolsonaro cancelou o anúncio do pacotaço econômico de Paulo Guedes, que seria apresentado nesta terça feira, 25. Segundo reportagem de Carla Araújo, do UOL, um auxiliar do governo disse que Guedes prometeu um grande anúncio, mas "faltou combinar com o chefe", Jair Bolsonaro.

Na reunião em que Paulo Guedes apresentou os detalhes da medidas, estavam presentes os ministros Walter Braga Netto (Casa Civil), Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo), além de técnicos e secretários da economia.

A matéria destaca que “no encontro, além de tratar dos programas Renda Brasil, o Bolsa Família ampliado, e Pró-Brasil, o presidente pediu atenção total para o auxílio emergencial”.

O portal ainda informa que “já é consenso que o benefício será estendido, pelo menos, até dezembro, e o debate principal é em torno do valor. Segundo um ministro, a possibilidade maior hoje é pagar a metade dos R$ 600, ou seja, as próximas parcelas seriam de R$ 300.”

