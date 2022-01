Anvisa pede mais informações em voto sobre liberação de autoteste da Covid-19

Apoie o 247

247 - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) votou, nesta quarta-feira (19), por pedir mais informações sobre a liberação dos autotestes. O pedido foi feito pelo Ministério da Saúde, nesta quinta-feira (13).

A pasta argumenta que a medida é importante para poder executar o isolamento de positivados para a doença, assim atuando para prevenir “novas infecções e que a prevenção por vacina e medidas não-farmacológicas sejam devidamente recomendadas.”

O público alvo é qualquer indivíduo, sintomático ou assintomático, independentemente de seu estado vacinal ou idade, que tenha interesse em realizar o autoteste. Caso o resultado seja positivo, a pasta orienta que o farmacêutico que comercialize o teste recomende o auto-isolamento e a avaliação das pessoas que habitam com o infectado para que elas também sejam testadas ou isoladas. (Com informações do g1).

