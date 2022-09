Ao assumir presidência do STF, Rosa Weber defende Judiciário e imprensa independentes, democracia e critica ‘discurso de ódio’

Apoie o 247

247 - A ministra Rosa Weber foi empossada nesta segunda-feira, 12, como presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), em um mandato previsto para durar até outubro do ano que vem, e defendeu um Judiciário e uma imprensa independente, além do Estado de Direito, a laicidade, o sistema eleitoral e a rejeição ao discurso de ódio.

"Sem um Poder Judiciário independente e forte, sem juízes independentes e sem uma imprensa livre não há democracia", disse, sob aplausos.

"Sejam as minhas primeiras palavras as de reverência incondicional à autoridade suprema da Constituição e das leis da República, de crença inabalável na superioridade ética e política do Estado democrático de Direito, de prevalência do princípio republicano e suas naturais derivações, com destaque à essencial igualdade entre as pessoas e a estrita observância da laicidade dos Estado brasileiro, com a neutralidade confessional das instituições e garantia de pleno exercício de liberdade religiosa", afirmou.

Ela ainda defendeu o sistema eleitoral brasileiro e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e afirmou que “a Constituição garante ao STF o monopólio da última palavra”.

