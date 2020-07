Ao lado de Marcelinho Carioca, Bolsonaro veste camisa do Corinthians

Ex-jogador defendeu em vídeo a chamada “MP do futebol”, que acaba com o monopólio da TV Globo sobre o esporte edit

Revista Fórum - O presidente Jair Bolsonaro publicou um vídeo em suas redes sociais nesta quarta-feira (29) em que aparece vestindo uma camisa do Corinthians ao lado do ex-jogador Marcelinho Carioca, representante da parceria entre o clube e o Banco BMG, para defender uma Medida Provisória (MP) do governo assinada em junho.

O projeto, que ficou conhecido como “MP do futebol”, acaba com o monopólio da TV Globo sobre o esporte, anulando regras que estavam definidas em contrato de direitos de transmissão já assinado e vigente.

“A falsa narrativa é de que a MP era só do Flamengo. De maneira alguma. É a liberdade do nosso futebol, e viva o nosso presidente que teve a liberdade de fazer isso”, disse o ex-jogador no vídeo.

