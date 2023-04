Apesar de dar expediente no PL, Bolsonaro não quer nada com nada e desagrada o partido

Rotina de Bolsonaro se resume a passar horas em sua sala conversando com assessores. Pouco engajamento desaponta correligionários edit

247 - Mesmo trabalhando alguns dias por semana na sede do PL, Jair Bolsonaro ainda não teve um envolvimento significativo. Embora sua missão seja articular politicamente com os parlamentares da legenda, Bolsonaro tem se encontrado pouco com o grupo.

A principal reclamação é que ele continua ouvindo seus aliados de sempre, que não possuem mandato, em vez de "trabalhar com os vitoriosos", como governadores e congressistas eleitos, relata Bela Megale, do jornal O Globo.

Além disso, o partido ficou frustrado com o número de viagens que Bolsonaro aceitou realizar. Embora inicialmente tenha concordado em fazer duas viagens por mês, a expectativa era que ele tivesse uma agenda mais intensa, com pelo menos o dobro disso.

Desde que retornou ao Brasil, Bolsonaro tem passado horas em sua sala alugada pelo partido conversando com os assessores que levou para a legenda. Na semana passada, ele viajou para Angra dos Reis (RJ) para passar o feriado da Páscoa, com previsão de retornar na quinta-feira.

Antes da viagem, o ele concentrou-se no depoimento que prestou à Polícia Federal na quarta-feira passada, no caso das joias da Arábia Saudita.

