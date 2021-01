Apesar de determinação do STF, MPF questiona PF sobre entrega de mensagens da Lava Jato a Lula

247 - O Ministério Público Federal resolveu cobrar da Polícia Federal informações sobre a entrega dos arquivos vazados da Lava Jato para a defesa do ex-presidente Lula.

A procuradora Andrea Silva Araújo, da PRDF, enviou ofício ao delegado Luís Flávio Zampronha, responsável pelo inquérito da Operação Spoofing, que prendeu o hacker Walter Delgatti Neto, que vazou as conversas dos integrantes da Operação Lava Jato, mostrando os abusos cometidos pela força-tarefa.

A implicância do MPF, porém, não tem cabimento, uma vez que as mensagens vazadas foram entregues com muito atraso para Lula, apesar da definição judicial. Chegou mesmo a haver desobediência da determinação do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF).

