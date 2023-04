Apoio do Psol à regra fiscal de Haddad ainda "não está certo", diz Boulos

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP) declarou ao jornal O Globo que o apoio do Psol à nova regra fiscal apresentada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), ainda "não está certo". O projeto do chamado 'arcabouço fiscal' deve ser enviado nesta segunda-feira (17) à Câmara dos Deputados, onde terá que ser aprovado pela maioria dos deputados (pelo menos 257 dos 513). Depois de aprovado na Câmara, o projeto passará também pelo Senado.

"O arcabouço nem chegou. Nós vamos esperar o texto chegar no Congresso.", afirmou Boulos. "Eu tenho muito receio de se criar uma amarra para o crescimento econômico e para os investimentos públicos. Ainda vamos debater esses pontos. Vários deputados do PT, que é o partido do presidente, têm críticas ao arcabouço. Temos críticas para buscar melhorar os problemas na Câmara, sim. Isso não é incompatível com a composição da base do governo".

O projeto de arcabouço fiscal do governo Lula substitui a anterior política de teto de gastos, que limita o aumento das despesas federais à inflação do ano anterior. A nova âncora tenta aumentar o espaço para despesas do Executivo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.