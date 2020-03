Após ataques de Eduardo, faixas com ofensas ao governo chinês são colocadas em frente à Embaixada

Endosssando o discurso do deputado Eduardo Bolsonara, faixas com ofensas ao presidente chinês e ao embaixador do país no Brasil foram colocadas em frente à Embaixada do país edit

247 - Após os ataque do deputado Eduardo Bolsonaro contra a China, faixas com ofensas ao presidente chinês, Xi Jinping, e ao embaixador do país no Brasil, Yang Wanming, foram colocadas em frente à Embaixada do país asiático, em Brasília.

De acordo com reportagem do jornal O Globo, os cartazes tinham as fotos de ambos ao lado de dizeres como “son of bitch” e “filho da puta” e a hashtag “China Lied People Died (China mentiu pessoas morreram)”, endossando o discurso de deputado que é filho de Jair Bolsonaro.

"Segundo seguranças da Embaixada, os cartazes foram colocados no local por um homem que gravou vídeos com as mensagens ao fundo. A Polícia Militar foi acionada e chegou a ir até à sede do governo chinês, mas disse que não poderia tomar medidas porque a pessoa estava fazendo um 'protesto pacífico'", destaca a reportagem.

Eduardo Bolsonaro fez uma publicação em sua página nas redes sociais em que acusava a China pelo coronavírus.