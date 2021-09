Após críticas de professora a Bolsonaro, helicóptero de Secretaria de Segurança sobrevoa escola com bandeira do Brasil (vídeo)

Um helicóptero da Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso fez um sobrevoo com a bandeira do Brasil por cima de uma escola em Cuiabá (MT). A ação aconteceu dias após uma professora da unidade ser afastada por fazer críticas a Jair Bolsonaro edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Um helicóptero da Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso fez um sobrevoo na manhã desta quinta-feira (2) na escola particular Colégio Notre Dame de Lourdes, em Cuiabá (MT). Os oficiais fizeram um voo baixo, assustando alguns alunos que presenciaram a cena. Os agentes que estavam no helicóptero exibiram ainda uma bandeira no Brasil.

A ação aconteceu dias após uma professora da unidade ser afastada por fazer críticas a Jair Bolsonaro (sem partido).

A secretaria afirmou se tratar de um evento de "comemoração à semana da pátria" por causa do 7 de setembro, dia em que foi declarada a Independência do Brasil, em 1822.

PUBLICIDADE

Ao 'Yahoo! Notícias', a escola confirmou que fez um pedido para a secretaria promover palestras aos alunos, além do sobrevoo com a bandeira do Brasil.

O colégio negou que o pedido tenha relação com a suspensão da professora. Afirmou ter sido uma "coincidência".

PUBLICIDADE

Se contar, ninguém acredita: uma professora foi afastada do Colégio Notre Dame de Lourdes, em Cuiabá (MT) por fazer críticas a Bolsonaro. Hoje, um helicóptero da Secretaria de Segurança Pública do MT fez um sobrevoo a escola com uma bandeira do Brasil pendurada do lado de fora. pic.twitter.com/osEBHEpNy7 — William De Lucca (@delucca) September 2, 2021

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE