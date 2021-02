Após eleições, Bolsonaro bajula Rodrigo Pacheco e Arthur Lira

247 - Depois de ver seus candidatos eleitos como presidentes da Câmara e do Senado, Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira (3) que o clima para trabalhar com o deputado federal Arthur Lira (PP-AL) e do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG) é o melhor possível.

"O clima é o melhor possível e imperará harmonia entre nós. Na sugestão, [estão] assuntos voltados obviamente para a pandemia, a saúde, a economia e as reformas de estado", disse Bolsonaro ao lado dos parlamentares no Palácio do Planalto.

Pacheco afirmou que é necessário pregar "pacificação", "boa relação, "harmonia entre os poderes, resguardando sempre a independência".

Lira destacou que o encontro dos líderes do Legislativo e do Executivo mostram um novo momento político no País. "Nossa vinda aqui configura um novo momento para o Brasil em 2021, com nossa preocupação 100% voltada para o combate à pandemia", disse.

Com a eleição de Lira, Bolsonaro pode se livrar de um eventual processo de impeachment, porém tem a oposição da direita liberal e da esquerda. Pedidos de afastamento dele já ganharam as ruas ao mesmo tempo em que a economia segue estagnada e o denúncias sobre descaso com a pandemia do coronavírus chegam ao Poder Judiciário.

