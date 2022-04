Após escândalo no MEC, Bolsonaro recebe pastores no Alvorada

Apoie o 247

Por Flávia Said, Metrópoles - O presidente Jair Bolsonaro (PL) recebe, nesta quarta-feira (13/4), em café da manhã no Palácio da Alvorada, pastores da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, além de ministros e parlamentares evangélicos. Também acompanham a agenda na residência oficial da Presidência a ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos Damares Alves e a primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Em transmissão ao vivo feita pelo deputado e pré-candidato ao governo de Goiás Vitor Hugo (PL), Damares discorreu sobre a questão do aborto e o Consenso de Genebra, uma aliança internacional antiaborto, da qual fazem parte países conservadores.

O evento não constava na agenda oficial do presidente da República. Esta é parte das agendas de Bolsonaro em direção ao eleitorado evangélico. A ofensiva foi intensificada após declarações do ex-presidente Lula (PT) sobre o aborto.

Leia a íntegra no Metrópoles.

