Após queixas, Moraes pede relatório sobre tornozeleira de Daniel Silveira

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta segunda-feira, 4, que a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) envie relatório, em 48 horas, sobre o uso da tornozeleira eletrônica usada pelo deputado federal Daniel Silveira (PTB), informou o Uol.

A decisão atende a um pedido feito pela defesa do deputado bolsonarista, que alegou "anormalidades" e "comportamentos estranhos" no equipamento, como ruídos e vibrações sem causa aparente.

“Oficie-se à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF) para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, informe nestes autos acerca de eventuais inconsistências no equipamento de monitoramento eletrônico utilizado pelo réu, bem como forneça relatório completo do monitoramento desde o seu início, em 31/3/2022”, destacou Alexandre de Moraes.

