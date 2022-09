Após se tornar alvo da PF, ex-mulher de Bolsonaro posta foto com o ministro do Supremo André Mendonça

Apoie o 247

247 - A advogada Ana Cristina Siqueira Valle, ex-mulher de Jair Bolsonaro (PL), mostrou, nessa quarta-feira (31), no Instagram uma foto com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça. Ela confessou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que fez a compra de uma mansão avaliada em R$ 3 milhões em Brasília (DF). A Polícia Federal investiga a ex-esposa do atual candidato à reeleição.

De acordo com informações publicadas nesta quinta-feira (1) pela coluna de Guilherme Amado, no site Metrópoles, a advogada não tirou a foto nessa quarta-feira. Ela, que tenta uma vaga de deputada distrital (Câmara Legislativa do Distrito Federal), publicou fotos antigas feitas com pessoas famosas.

