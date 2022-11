Apresentação da PEC da Transição é adiada por falta de consenso, diz relator do Orçamento

“A ideia é que até o fim de novembro esteja aprovado no Senado, mas o mais difícil não é tramitar, é chegar a um entendimento”, explica o senador Marcelo Castro edit

Apoie o 247

ICL

Carta Capital - O senador Marcelo Castro (MDB-PI) afirmou que a PEC da Transição não será mais apresentada nesta quarta-feira 23, por “falta de consenso”.

O texto que vem sendo articulado prevê um custo de 175 bilhões de reais e a retirada do Bolsa Família do teto de gastos, regra do governo de Michel Temer (MDB) que limita verbas para áreas sociais.

“Hoje não será apresentado. Não foi formado consenso. Eu tenho defendido desde o início que nós gastemos nossas energia para o consenso”, afirmou Castro a jornalistas, em Brasília.

Leia a íntegra na Carta Capital .

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.