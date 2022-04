Aras abre representação contra Kim Kataguiri por conflito de interesse

Apoie o 247

ICL

247 - O procurador-geral da República, Augusto Aras, entrou com uma representação contra o deputado federal Kim Kataguiri (União-SP) pelo suposto uso irregular de verba parlamentar para contratação de uma pesquisa da Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).

A pesquisa, que custou R$ 50 mil, buscava avaliar o projeto de lei que alterava o licenciamento ambiental, do qual Kataguiri era relator.

Aras aponta conflito de interesses, uma vez que a fundação contratou um aliado do MBL, conforme uma acusação do Ministério Público de 2020.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

À coluna Painel, na Folha de S.Paulo, o deputado disse que o real objetivo de Aras é perseguir adversários. "No mesmo dia em que ele acha que não tem nada para incriminar o Bolsonaro no caso do MEC, em que o governo admite a atuação irregular de pastores, ele abre uma investigação sobre um estudo de interesse público, feito por instituição respeitada como a Fipe", disse Kataguiri.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Aras vem sendo pressionado a investigar o governo Bolsonaro pelos recentes casos de corrupção, como no Ministério da Educação. Um cidadão brasileiro em Paris chegou a cobrar o PGR pessoalmente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE