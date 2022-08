Aras discursa em defesa do sistema eleitoral e do combate à desinformação

"Estamos vigilante na sustentação do regime democrático", disse o chefe da PGR na cerimônia de posse de Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral edit

247 - O procurador-geral da República (PGR), Augusto Aras, destacou nesta terça-feira (16), a necessidade de o sistema eleitoral trabalhar com "o propósito de assegurar a vontade do eleitor, no combate à desinformação". "Estamos vigilante na sustentação do regime democrático", disse Aras na cerimônia de posse de Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

De acordo como chefe da PGR, o Brasil precisa de "compromisso com transparência, segurança e equidade em todo o processo eleitoral. Larga experiência jurídica". "O processo eleitoral é de suma importância para a nossa democracia. Cabe-nos assegurar tanto a soberania popular como a paz social, essencial ao bem-estar do País".

