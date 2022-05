Aras é contido por segurança em briga com procurador durante sessão na PGR (vídeo)

"Vossa Excelência não é digno de respeito", disse Augusto Aras, procurador-geral da República, a colega no Conselho Superior do MPF edit

Metrópoles - O procurador-geral da República, Augusto Aras, se levantou da cadeira para discutir com um colega e precisou ser contido por seguranças na sessão do Conselho Superior do Ministério Público Federal nesta terça-feira (24/5). Aras afirmou que o subprocurador Nívio de Freitas não era “digno de respeito”.

Aras anunciou aos colegas que abriria uma votação, ao que foi interrompido por Nívio: “Posso sustentar meu ponto de vista, presidente?”. Aras respondeu: “Pode. Eu só não posso admitir aqui essa bagunça que o colega…”. Neste instante, Aras foi novamente interrompido por Nívio:

“Não, bagunça, Vossa Excelência também interferiu quando o colega estava falando. Então se vossa excelência quer respeito, me respeite também”. Em seguida, Aras retrucou: “Vossa Excelência não é digno de respeito”. O bate-boca começou. Depois de batidas nas mesas dos dois lados, Aras se levantou da cadeira e andou rapidamente em direção ao colega.

“Vossa Excelência não é digno de respeito”, repetia Aras. Nívio dizia: “Não chegue perto de mim”. A segurança da PGR foi acionada e a transmissão de vídeo da sessão foi suspensa. Segundo colegas, Aras chamou Nívio de “carioca”, ao que ele respondeu: “Exatamente”.

Barraco: Augusto Aras, procurador da República, partiu para vias de fato contra um outro procurador após discussão acalorada há pouco na sessão do Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF) pic.twitter.com/dUdNe1fMz0 May 24, 2022

