Aras pede ao Supremo investigação sobre Joice Hasselmann, suspeita de vários crimes

247 - A deputada Joice Hasselmann se tornou alvo de inquérito no STF, a pedido do procurador-geral Augusto Aras. Ela é suspeita de instrumentalizar o gabinete e usar funcionários para a geração de perfis falsos nas redes sociais.

No pedido de inquérito, a PGR afirma que há indícios de crimes de constrangimento ilegal, por possível constrangimento dos assessores, mediante ameaça, para a criação de perfis falsos. Hasselmann também é acusada de 1) difamação, pela imputação de fatos ofensivos a terceiros; 2) falsidade ideológica, pela suspeita de uso de CPFs falsos para criação dos perfis; e 3) associação criminosa.

A você que chegou até aqui, agradecemos muito por valorizar nosso conteúdo. Ao contrário da mídia corporativa, o Brasil 247 e a TV 247 se financiam por meio da sua própria comunidade de leitores e telespectadores. Você pode apoiar a TV 247 e o site Brasil 247 de diversas formas. Veja como:

• Cartão de crédito na plataforma Vindi: acesse este link

• Boleto ou transferência bancária: enviar email para [email protected]

• Seja membro no Youtube: acesse este link

• Transferência pelo Paypal: acesse este link

• Financiamento coletivo pelo Patreon: acesse este link

• Financiamento coletivo pelo Catarse: acesse este link

• Financiamento coletivo pelo Apoia-se: acesse este link

• Financiamento coletivo pelo Vakinha: acesse este link

Inscreva-se também na TV 247, siga-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Conheça também nossa livraria, receba a nossa newsletter e ative o sininho vermelho para as notificações.