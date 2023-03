Armas de Bolsonaro estão sob guarda do Exército

Apoie o 247

247 - O Exército, em Brasília (DF), é a instituição responsável por manter o acervo de armas de Jair Bolsonaro (PL), incluindo o fuzil e a arma que ele ganhou de um príncipe dos Emirados Árabes Unidos. A informação foi confirmada por fontes próximas ao presidente, segundo a coluna de Guilherme Amado.

A assessoria de Bolsonaro não respondeu sobre o local das armas, mas disse que irá entregá-las. "O pleno do Tribunal de Contas da União por unanimidade acolheu o pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro no sentido de depositar os bens para a União. Em cumprimento da decisão os bens serão encaminhados à Secretaria Geral da Presidência da República", informou.

Armamento

Bolsonaro é a favor do armamento da população. O número de pessoas com registros de armas de fogo aumentou 474% de 2019 até 1º de julho de 2022, período em que ele ocupava o Planalto. O percentual foi divulgado pelo Anuário de Segurança Pública, com base em informações do Exército.

As estatísticas são referentes às atividades de caçador, atirador desportivo e colecionador (CAC).

