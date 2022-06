Arthur Lira afasta deputado do PT e dá posse a bolsonarista antes de julgamento do Supremo

O deputado José Valdevan de Jesus (PL-SE) havia sido cassado por abuso do poder econômico edit

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afastou nesta sexta-feira (3) o deputado federal Márcio Macêdo (PT-SE) do cargo de parlamentar e determinou a volta de José Valdevan de Jesus, o Valdevan Noventa (PL-SE). A informação foi publicada nesta sexta pela coluna de Mônica Bergamo.

O congressista do mesmo partido de Jair Bolsonaro foi cassado em março deste ano por abuso do poder econômico durante a campanha eleitoral de 2018, mas poderá voltar ao mandado após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Kassio Nunes Marques conceder nessa quinta-feira (2) liminar suspendendo a cassação.

O magistrado suspendeu também cassação do mandato do deputado estadual Fernando Francischini (União Brasil-PR), que havia sido cassado pelo TSE.

O deputado do PT-SE afirmou ter recebido com "surpresa essa decisão casuística, mas acredito na Justiça e tenho surpresa que o STF vai reverter essa decisão intempestiva e que não cabia nesse processo". "O voto popular e a democracia representativa serão respeitados", afirmou.

