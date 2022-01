Arthur Lira diz que Moro pode matar a CPI: basta revelar quanto ganhou da empresa que lucrou com a quebra do País

Candidato do Podemos foi remunerado pela consultoria que ganhou mais de R$ 42 milhões das milhões das empresas que o ex-juiz quebrou na Lava Jato edit

247 – "O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), avalia que o ex-juiz Sergio Moro poderia enterrar o movimento do PT para instalar uma CPI sobre a atuação dele no setor privado se revelasse seus ganhos na Alvarez & Marsal", segundo informa a colunista Mônica Bergamo , na Folha de S. Paulo.

"Pelo raciocínio de Lira, compartilhado com quem o procurou para falar da iniciativa do deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP) de coletar assinaturas pela criação da comissão, o presidenciável do Podemos enfraqueceria a ofensiva se publicasse a remuneração na consultoria, que é responsável pela recuperação judicial de empresas fragilizadas pela Operação Lava Jato", prossegue a jornalista.

O candidato do Podemos foi remunerado pela consultoria que ganhou mais de R$ 42 milhões das empresas que o ex-juiz quebrou na Lava Jato.

