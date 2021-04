Arthur Lira eleva teto de reembolso, e deputados terão R$ 135 mil para saúde

247 - O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), aumentou em 170% o limite de despesas médicas de deputados na rede privada. O valor que pode ser reembolsado com dinheiro público passou de R$ 50 mil para R$ 135,4 mil. O reajuste atualiza uma resolução de 2015. O parlamentar tentou justificar o aumento pela defasagem da inflação no período.

"Nos últimos anos, a chamada 'inflação médica' tem superado o índice oficial de inflação: Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). O fenômeno, inclusive, não tem se restringido ao Brasil", disse a justificativa do ato assinado pelo presidente da Câmara.

Segundo o jornal O Estado de S.Paulo, cálculos do economista Silvio Campos Neto, sócio da Tendências Consultoria, apontaram que a variação do chamado grupo saúde na taxa de inflação teve alta de 38% no mesmo período. Em consequência, o valor do teto para reembolso passaria para R$ 69 mil.

Parlamentares já têm o direito a um plano de saúde, ligado à Caixa Econômica, que permite o atendimento em hospitais privados. De acordo com a tabela adotada pelo convênio, o valor pago para aderir ao benefício é de R$ 630 por mês, além de uma quota-participação de 25% sobre cada gasto realizado. O salário de um deputado é de R$ 33,7 mil.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.