Às vésperas de eleição na Câmara, Lira dobra auxílio-moradia de deputados

247 - O atual presidente da Câmara dos Deputados e candidato favorito à reeleição ao cargo, Arthur Lira (PP-AL), dobrou o valor total do auxílio-moradia dos parlamentares às vésperas da votação. O ato foi publicado no Diário da Câmara da última sexta-feira (19).

Os deputados poderão receber até R$ 8.401 com o benefício. Lira também aumentou o valor disponível para reembolso com combustível e aumentou a quantidade de viagens possíveis pagas com a cota parlamentar.

O ato passa a vigorar em 1º de fevereiro, data da votação.Os cargos da mesa diretora e para as comissões temáticas também serão definidos.

O deputado federal eleito Chico Alencar (PSOL-RJ) também anunciou que concorrerá à presidência da Casa. (Com informações da Folha de S. Paulo).

