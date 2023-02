Assessor de Biden, John Kerry desembarca neste domingo em Brasília

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente e o Itamaraty, a iniciativa dos Estados Unidos pode estimular governos de outros países a colaborar com a preservação ambiental edit

Apoie o 247

ICL

247 - Assessor especial do governo Joe Biden para o clima, John Kerry chega neste domingo (26) em Brasília (DF). Kerry afirmou ter interesse em colaborar financeiramente com o Fundo Amazônia, em um valor estimado em US$ 50 milhões (R$ 262 milhões).

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente e o Itamaraty, se os EUA colocarem dinheiro no Fundo Amazônia, a iniciativa pode estimular governos de outros países a colaborar com a preservação ambiental.

A Alemanha já anunciou repasse total de 200 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão). O governo da Noruega fez um aporte maior ainda, de 2 bilhões de euros (R$ 11 bilhões).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.