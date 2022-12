Audiência vira palco para atos golpistas no Senado com 11 horas de duração

Apoie o 247

ICL

Rede Brasil Atual - Uma audiência da Comissão de Fiscalização e Controle (CTFC) virou palco para atos golpistas no Senado nessa quarta-feira (30). Sob o pretexto de debater a fiscalização da propaganda política eleitoral, o senador Eduardo Girão (Podemos-CE) convidou nomes que não aceitam a derrota de Jair Bolsonaro (PL).

Ao longo de mais de 11 horas, parlamentares, advogados e ativistas dos atos antidemocráticos usaram os argumentos de sempre. E atacaram o processo eleitoral, as urnas, o Supremo Tribunal Federal (STF) e xingaram o ministro Alexandre de Moraes. Além disso, voltaram a reforçar o pedido de golpe militar. E pior: as ameaças contra a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 1º de janeiro.

Entre eles, os deputados federais Carla Zambelli (PL-SP), Filipe Barros (PL-PR), Daniel Silveira (PTB-RJ), Bia Kicis (PL-DF), Osmar Terra (MDB-RS), Marcel van Hatten (Novo-RS) e o senador Luis Carlos Heinze (PP-RS). E os deputados eleitos Gustavo Gayer (PL-GO) e Zé Trovão (PL-SC) e o senador eleito Magno Malta (PL-ES).

Ato golpista no Senado reúne argumentos derrotados

Participaram ainda do ato golpista no Senado o consultor argentino Fernando Cerimedo, dono do canal “La Derecha Diário”, amigo da família Bolsonaro. Fábio Wajngarten, ex-chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social do governo federal e também ex-desembargadores.

“O presidente do Senado está prevaricando, não toma nenhuma providência”, afirmou Sartori. “A solução é o artigo 142”, acrescentou, alegando que não seria um golpe, “mas uma intervenção pontual para que cesse esse estado de coisas”, disse o ex-desembargador Ivan Sartori, do Tribunal de Justiça de São Paulo. O magistrado é favorável à intervenção das Forças Armadas contra a posse de Lula mesmo sabendo que isso não tem amparo na Constituição.

Fazendo coro a outros bolsonaristas golpistas, Sartori chegou a dizer ainda que o Brasil vive sob “censura generalizada” e “tribunal de exceção”, no caso, por causa de derrotas bolsonaristas da disputa pelo voto impresso e também no caso das propagandas na rádio.

Golpista inspirada em Sarah Winter ameaça Lula

Entre os representantes dos bolsonaristas golpistas estava Carina Belomé. Ativista inspirada em Sarah Winter, Carina é uma liderança gaúcha que apelidou Alexandre de Moraes de “Xandoca” e faz duras ameaças a Lula, a quem xinga também. Na audiência, disse que “o bandido Lula não vai subir a rampa” e que o STF está cheio de “sinistros” que colocam o Brasil em insegurança jurídica com seus atos.

A audiência de iniciativa do senador Eduardo Girão ocorre em meio a sinais de desmobilização dos bolsonaristas golpistas. O cansaço e a frustração parecem tomar conta do movimento sustentado por empresários. Há um mês nas portas dos quarteis, os manifestantes que já apelaram até para extraterrestres não têm o apoio que esperavam da família Bolsonaro. O desânimo aumentou com a farra de Eduardo na Copa do Mundo do Catar. Nem todos seguidores acreditaram na versão da denúncia internacional via pen-drives em inglês.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.