Augusto Aras nega alinhamento com Bolsonaro

Metrópoles - O procurador-geral da República, Augusto Aras, negou nesta quinta-feira (5/8) que exista “alinhamento” com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Em entrevista a CNN Brasil, Aras afirmou que deve “tratar dentro do quadrado constitucional” as acusações do chefe do Executivo sobre fraudes no sistema eleitoral.

“Existe alinhamento à Constituição, permanentemente. Ninguém nunca conseguiu fazer uma acusação que esteja dentro da Constituição. Crítica é quando você fundamenta uma opinião. Opinião sem fundamentação, especialmente sem ser constitucional e legal, não é crítica, é só opinião e o valor que se dá depende de cada um”, declarou.

