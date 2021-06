Aumenta a crise entre Moraes e Aras por causa do inquérito sobre atos pró-golpe

Ministro do STF Alexandre de Moraes aumentou suas críticas ao procurador Augusto Aras após o chefe da PGR pedir fim do inquérito sobre atos que pediam o fechamento do Congresso e do Supremo. Bolsonaristas são alvos das investigações edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes passou a criticar, em conversas privadas, o trabalho do procurador-geral da República, Augusto Aras, após o pedido de arquivamento do inquérito dos atos pró-golpe, que mira bolsonaristas. A informação foi publicada no jornal O Globo.

Jair Bolsonaro indicou Aras para o cargo, mas o procurador não fazia parte da lista tríplice do Ministério Público.

O ministro e o procurador já haviam entrado em choque por causa do inquérito das fake news. O motivo das divergências foi a decisão do relator Alexandre de Moraes de autorizar buscas contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sem informar previamente à PGR, o que deixou Aras irritado.

