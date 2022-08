Aumento salarial aprovado pelo STF custará R$ 4,6 bilhões

Apoie o 247

247 - O aumento salarial de 18% aprovado nesta quarta-feira (10) por unanimidade pelos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) deve custar ao menos R$ 4,6 bilhões aos cofres da União até 2024, de acordo com informação publicada pelo jornal O Estado de S.Paulo. O salário de um ministro da Corte passará de R$ 39,6 mil para R$ 46,3 mil.

O STF disse que, em 2023, o reajuste custará R$ 1,9 bilhão, somando as despesas geradas pela correção salarial de magistrados e de servidores do Judiciário no período de nove meses - o aumento só será pago a partir de abril do próximo ano.

