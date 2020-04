Avião cargueiro pousa no Brasil com 6 milhões de máscaras da China

A aeronave, que partiu da China e chega com seis milhões de máscaras de proteção ao Brasil, é particular e será dividia em partes para venda e para doação edit

247 - Um avião de carga com origem na Ucrânia pousou no Aeroporto de Brasília na madrugada desta terça-feira (7). A concessionária Inframerica, responsável pela administração do terminal do Distrito Federal, informou que a aeronave partiu da China e trouxe cerca de seis milhões de máscaras de proteção para o Brasil. A informação é do portal G1.

O Ministério da Infraestrutura divulgou que se trata de uma carga particular, da empresa de artigos farmacêuticos e cosméticos Nutriex. Os produtos serão divididos em duas partes, para doação e para venda, aponta a reportagem.

O número de máscaras destinadas à doação, com distribuição “sem intermédio do governo”, ainda não foi divulgado.

