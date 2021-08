Aziz: 'ao final da CPI vamos cobrar agilidade de órgãos competentes. Bolsonaro levou à morte de muita gente'

247 - O presidente da CPI da Covid, Omar Aziz (PSD-AM), criticou a postura de Jair Bolsonaro na pandemia. "Prevaricação, propagação de medicação, fake news. Levou à morte de muita gente", disse o parlamentar em entrevista ao Congresso em Foco. O senador também afirmou que o relatório a ser apresentado ao final da Comissão Parlamentar de Inquérito será "bastante fundamentado". "Lógico que vamos cobrar agilidade dos órgãos competentes para fazer a investigação que tem de ser feita", prometeu.

De acordo com o parlamentar, Bolsonaro foi quem fez a Comissão Parlamentar de Inquérito crescer, "com a postura dele, as falas mais marcantes apresentadas na CPI são do presidente da República".

"Ele deu vida, deu encorpada na CPI, com negacionismo, propagação de medicação e depois tentou cancelar a CPI. Houve embate e a CPI cresceu nesse embate", afirmou.

