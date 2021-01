Baleia Rossi oficializa candidatura com defesa “intransigente da democracia” e volta do auxílio emergencial

247 - O deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP) oficializou nesta quarta-feira (6) sua candidatura a presidente da Câmara. Em discurso aos deputados, ele defendeu a independência da Câmara e agradeceu a todos os partidos que formaram um bloco em apoio à sua candidatura. Ele também fez um aceno à esquerda ao defender a volta do auxílio-emergencial - pauta exigida pelos partidos de esquerda para apoiar seu nome.

“Desde a redemocratização não tínhamos um bloco de partidos que pensam diferente. E há um motivo para isso. Nós somos o que a sociedade espera. A sociedade quer mais união e a defesa da democracia”, declarou. “O que nos une nesse momento é a defesa intransigente da nossa democracia”, completou.

“A luta intransigente pela defesa da democracia, das liberdades, das instituições, o respeito à ciência e a busca da vacina para todos é muito maior do que qualquer diferença”, reforçou, em outro momento, sinalizando oposição às pautas defendidas por Jair Bolsonaro, como já faz atualmente seu padrinho político, o atual presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Baleia Rossi disse que “a Câmara não pode ser submissa” e citou pautas como o auxílio-emergencial, o pacote de ajuda aos estados, a lei Aldir Blanc e pautas da bancada feminina. “Fizemos isso porque temos uma Câmara independente, porque a Câmara é livre”.

Por fim, dialogou com as exigências dos partidos de esquerda para aderir ao bloco que apoia sua candidatura. “A pandemia não acabou. Milhões de brasileiros estão sem cobertura com o fim do auxílio e nós vamos encontrar uma solução. Ou vamos aumentar o Bolsa Família ou buscaremos a volta do auxílio”, prometeu.

