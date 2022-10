Bancada antiambiental terá 41% das cadeiras na Câmara, diz análise

Apoie o 247

ICL

247 - O novo Congresso ficou mais antiambiental. Os partidos com posições tradicionalmente mais distantes da defesa ambiental fizeram 213 deputados, que representam 41,5% dos votos na Câmara. São elas: PP, PTB, União Brasil, Solidariedade, PL e Novo, de acordo com o índice de convergência ambiental dos partidos, calculado pelo painel Farol Verde, do Instituto Democracia e Sustentabilidade (IDS). As informações foram publicadas pelo jornal Folha de S.Paulo.

As legendas com os votos ambientalistas terão 137 das 513 cadeiras na Câmara (26,7%). O grupo é formado por PT, PSB, PDT, Rede, PCdoB, PSOL, PV, Avante e Cidadania.

As legendas intermediárias, com posição ambientalista que ficou entre 31% e 49% nos últimos anos, terão 163 deputados. São elas: PSD, MDB, PSDB, Pros, Patriota, Republicanos, Podemos e PSC.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.