Bancada do PT quer convocar Campos Neto para explicar estouro da meta e inflação de 10% em 2021

247 - O líder da bancada do PT na Câmara dos Deputados, deputado federal Reginaldo Lopes, informou nesta quinta-feira, 13, que o seu partido vai convocar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ao Congresso para explicar o estouro da meta inflacionária para 2021.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados na terça-feira, 11, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que mede a inflação, fechou o ano de 2021 com aumento de 10,06%, a maior taxa desde 2015, quando foi de 10,67%.

O resultado ficou muito acima da meta estabelecida pelo Banco Central, que era de 3,75%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. Assim, segundo a meta do BC, a inflação poderia chegar a 5,25% no máximo.

No Twitter, Reginaldo Lopes afirmou que “o PT quer que o presidente do Banco Central, R. Campos Neto, dê explicações ao Parlamento e à sociedade sobre o descontrole da inflação em 2021, que ficou em 10,06% — bem acima da meta de 3,75% — e fez com que os preços do setor de bens e serviços aumentassem 3 vezes”.

“Pedimos a realização de uma Comissão Geral na Câmara para ouvir as explicações e discutirmos a eficácia dos planos do BC para a economia, que impactam na vida de todos os brasileiros e de todas as brasileiras. O que é de interesse público não pode ficar na mão de poucos”, declarou.

Pedimos a realização de uma Comissão Geral na Câmara para ouvir as explicações e discutirmos a eficácia dos planos do BC para a economia, que impactam na vida de todos os brasileiros e de todas as brasileiras. O que é de interesse público não pode ficar na mão de poucos. — Reginaldo Lopes 🇧🇷 (@ReginaldoLopes) January 13, 2022

